Dos no se hacen amigos si uno no quiere

Pedro Sánchez ha salido luciendo sonrisa a comunicar que España y Marruecos se comprometen a no hacer declaraciones institucionales que puedan ofender al otro, especialmente las relacionadas con la soberanía de los territorios. Bonito gesto de unidad y amistad que tendría más valor si el rey alauita hubiese tenido a bien interrumpir sus vacaciones para, al menos, recibir al presidente del Gobierno como se espera del protocolo de una cumbre –reunión de alto nivel, es al parecer la denominación adecuada– como esta. Todo apunta a que nuestro líder se ha querido creer que con el cambio en la postura oficial respecto al Sáhara los vecinos del sur vuelven a tenernos cierto aprecio y no van a repetir, por ejemplo, el lanzamiento de miles de almas contra nuestras fronteras. El optimismo es necesario en la vida, pero el realismo, también. Y que Mohamed VI calle suena a que no es a Marruecos donde tenemos que acudir si buscamos un amigo.