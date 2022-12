¿Y este por qué no es de colorines?

nos referimos al nuevo y original paso de peatones “integral” ―mucho más sano, qué duda cabe― de la plaza de Lugo, ese en forma de X que nos ha regalado el Concello para Navidades. Se vería mucho más chuli pintado de colorines, como el que está entre Durán Loriga y Santa Catalina, ¿a que sí? Así la plaza, a vista de dron, parecería un tablero de parchís gigante. La verdad es que le han quitado toda la gracia y la emoción del riesgo a cruzar la calle por donde nos viene en gana, no hay derecho; con lo que nos gusta a nosotros cometer infracciones, vaya por dios. Pero no pasa nada, siempre queda lo de cruzar con el semáforo en rojo, aunque no tengamos ninguna prisa. Lo que nos preguntamos ahora es cuánto tardarán en peatonalizar la plaza entera; total, por un poquito más… Otra duda que nos corroe… ¿Para cruzar por el novedoso paso de peatones hace falta despejar la X o podemos pasar sin más? Es que a nosotros las matemáticas nunca se nos han dado bien, que somos de letras.