Ha sido más de un nanosegundo en el metaverso, pero tampoco mucho más, lo que ha durado la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Que se les viese juntos en la Misa del Gallo era una pista grande de que su relación sentimental volvía a florecer. Al fin y al cabo, el perdón y el poner la otra mejilla son valores muy cristianos. Y el arrepentimiento, por supuesto. Dicen que el exprometido de la marquesa de Griñón no ha dejado de practicar el acto de contricción desde que se destapó lo de su engaño. Lo que no ha trascendido es qué penitencia se le ha impuesto, aunque hay quien cree que tener que vérselas con su quizá de nuevo futura suegra es castigo más que suficiente. Y sin embargo, puede que ella haya tenido mucho que ver en la reconciliación, como ejemplo de lo que Tamara no quiere para sí. Que el invierno es largo y frío y por más que uno tenga mantas de alpaca y jerséis de cachemir, el calor humano es el mejor.