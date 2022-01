Ha nacido un analista de estilo

Messi ha demostrado que de darle a la pelota sabrá, pero no está en la Champions en lo de elegir atuendo. Y se ve que su particular sentido del gusto es contagioso. Leo subió una foto con su mujer e hijos que podría provocar ataques de epilepsia. Los colores fluor están de moda, pero el amarillo y naranja que lleva esa gente atenta contra la salud. Normal que Omar Montes, ese chaval que nos hace gracia porque sabemos que no es nada nuestro, no se haya podido resistir y haya comentado que parecen sus apuntes de Conocimiento del Medio. A alguno, por cierto, lo que más le ha llamado la atención es que estudiase. FOTO: Messi, con brilli brilli | aec