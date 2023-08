Mucho más que unas referentes para abrir nuevas conquistas

Que la Selección femenina haya ganado el Mundial no es solo una cuestión de fútbol. Es la constatación de que la necesidad de referentes, de la que tanto se ha debatido, es real. El triunfo ayer del combinado ha dejado imágenes para el recuerdo, no solo colectivo. Emociona ver niñas completamente enchufadas con sus heroínas, conscientes desde bien pequeñas de su trascendencia, de cómo este grupo ha conseguido volcar a todo un país en un deporte al que, seguro, muchas personas no le habían prestado atención hasta ayer. El triunfo deportivo no hace falta señalarlo aquí, por obvio. Pero el triunfo colectivo, conseguido además con este espíritu de comunión tan difícil en ocasiones en lo referente a la igualdad, es algo que, por sí solo, es digno de ser subrayado. Una conquista que vale mucho más que el trofeo.