Movilidad llena de colores un tramo de Juan Flórez

¡Alegría! No me dirán que no es chulo pasar con el coche y ver círculos (topos) de colores en la calzada. Les aseguro que da una sensación de regusto pasar sobre ellos. Igual piensan en el Ayuntamiento que los conductores pasarán con sus automóviles por encima de ellos como pisando uvas. A saber, el objetivo que tienen estos topos pintados de azules y amarillos no es otro que pillar por sorpresa a los conductores, que reducirán la velocidad frente a una zona en la que hay un centro escolar. Eso de las señales parece que quedaron antiguas y alguien pensó en esta idea, seguro tendrá algún efecto psicológico en las personas que van ante un volante. Claro que nos estamos refiriendo a gente con sentido común, pero que no les extrañe que algún que otro coche se ponga a jugar a no pisar con sus neumáticos los topos de colores, que se lo tome como un juego y luego se corra la voz. Pero bueno, como se dice por ahí, pensemos que los colorines sirvan para reforzar la prudencia a la hora de conducir por una zona escolar, tal y como indican las señales que ya existían.