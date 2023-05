Monárquicos hasta las cejas

El volumen informativo con la coronación de Carlos III de Inglaterra hace sospechar que o bien es el monarca del mundo, como fue su madre, o el pensamiento republicano es algo residual, tanto que los de Podemos se pasaron la tarde pegados al televisor o viajaron a Londres de incógnito para ver la ceremonia o disfrutar de las ambiente real de las calles londinenses. Hasta que llegaron los podemistas al Gobierno, la mayoría de la gente no sabía que España era una forma de monárquica de Estado y como mucho conocían que había un rey pero sin saber a qué se dedicaba. Esto de las coronas no tiene un largo recorrido porque son de por vida, así que ver muertes y coronaciones durante una vida no es muy frecuente, a no ser en España, donde hay dos reyes y habrá quien viva para ver dos funerales y tres coronaciones. Es lo bueno que tienen las monarquías, que dan para entretenerse y no el aburrimiento de un presidente.