La moda de los camareros robotizados

se ha puesto de moda que los locales de hostelería dispongan de robots para servir a los clientes. Hay que pensar que al principio se llenarán por la gracia de que venga una máquina con el carajillo caliente, aunque es de esperar que eso poco dure. Tanto como la moda made in USA de recoger la comida con el coche para comerla en casa. Lo más apropiado es que los propietarios de los locales sorprendan a los clientes con un mejor servicio, mejores bebidas y aperitivos para que los parroquianos se sientan a gusto a cualquier hora del día. Hay que reinventarse pero no tanto, las galletitas con el café de media tarde fue todo un acierto, incluso el sobrecoste en existencias que supone tener productos lácteos de arroz, soja, almendra... y a saber, que esto avanzó una barbaridad y pedir un cortado se ha convertido en un alarde de sabiduría solo al alcance de los reponedores de productos lecheros de los supermercados. Pero entre eso y los robots media un universo, a no ser que haya una caída de la mano de obra especializada.