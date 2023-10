El míster del Arosa tiene una pócima

Los tópicos están a la orden del día en el fútbol. Aparte de que este deporte “es así”, sus protagonistas siempre apelan a lo mismo cuando los resultados no acompañan o el juego es pésimo. “Tenemos que seguir trabajando, hay que trabajar más, esto se soluciona con trabajo y más trabajo...” son algunas de las coletillas que se repiten como un mantra cuando los equipos no rinden como se esperaba. Al Arosa no le van bien las cosas en este inicio de temporada y ante las primeras críticas por parte de la grada de A Lomba, el entrenador del conjunto vilagarciano, Luis Míguez, encontró una pócima para cambiarlo todo: “Trabajar más”. Bravo.