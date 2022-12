Mensajes que no son nada buenos

Pues la verdad es que en política se manipula con mucha facilidad los mensajes de cara a captar adeptos para defender su causa. Hasta aquí parece que todos estamos de acuerdo, que los más modesto y honesto de los cargos electos, sería velar por los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Ni más ni menos. También hacer cumplir la ley, sin interpretarla porque eso significa corromperla. España, al igual que otros países de nuestro entorno, tiene graves problemas para mantener un Gobierno estable, serio y coherente. No es muy bueno para la salud democrática de nuestro querido país, que Pedro Sánchez y sus ministros mientan con una facilidad pasmosa, sabiendo que no habrá consecuencias, que todo sale gratuito. No sé si el poder que ostenta el presidente actualmente y que le vale tantos dolores de cabeza soporta aferrándose al cargo como si no hubiera mañana, os da por bien servidos. Tarde o temprano el problema lo va atener el propio partido (PSOE), que está ahora mismo volcándose en ataques a la oposición sin piedad para tratar de tapar los escándalos generados por La Moncloa.