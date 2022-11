A lo mejor Galicia no es España

Habría que consultarle a Luis Enrique cuáles son para él los límites del país. Sabemos que Cataluña y el País Vasco, al menos en lo que a convocatorias mundialistas se refiere, entran en su mapa de España, pero a lo mejor con Galicia el hombre tiene dudas. Y no habla de oídas, que ahí está su etapa en el Celta. Igual es precisamente por su experiencia en el sur de la comunidad por lo que considera que esto más que otra nación, es otro mundo. Así se entendería que los futbolistas gallegos no tengan cabida en su lista para Qatar. Por ejemplo, los tres máximos goleadores españoles de Primera División esta temporada: Borja Iglesias, Iago Aspas y Joselu Mato. Ninguno está entre los elegidos y dada la variedad de equipos en los que militan no parece que la cuestión sea la manía a un color –bueno, con el seleccio-nador igual algo de eso también hay, pero no afecta a los gallegos–; la explicación va a ser que Galicia no es España. Y los independentistas sin explotar este filón