Meditar para combatir el estrés

La sociedad cada vez está más expuesta a mayores estímulos que en ocasiones terminan generando estrés, el cual no es beneficioso para la salud. En la actualidad, gracias a las campañas y las nuevas generaciones que están más concienciadas en la importancia de la salud mental, se trabaja para reducir ese estrés con diferentes métodos. Uno de los preferidos por profesionales y sus usuarios es la meditación. Está técnica lleva practicándose miles de años para trabajar y mejorar la salud física y mental. En España son cada vez más numerosos los locales de gimnasios o incluso únicamente especializados en la meditación. Los usuarios predominantes en estos locales son las mujeres. Según indican los lectores de estarguapas.com esto tiene varias razones de ser: las mujeres no tienen tanto prejuicio a la hora de acudir a realizar un ejercicio que no utiliza la fuerza física como método principal y además se observa que el porcentaje de mujeres que sufren trastornos como el estrés, ansiedad u otros problemas a los que la meditación ayuda, es un 30% más que el de los hombres.