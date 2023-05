Medio siglo de la fiesta de un vino que todavía no lo es sobre el papel

El vino tinto de Barrantes es mundialmente famoso, pero oficialmente no puede llamarse vino. Tecnicismo que no es cosa menor, su falta de amparo legal lleva más de un siglo relegándolo a vino de mesa, bloqueando la comercialización al uso. Este año se celebra el medio siglo de la fiesta que lo exalta, la “Festa do Viño Tinto do Salnés”. El Concello de Ribadumia presenta estos días una programación llena de novedades para tan redonda efeméride. Hace semanas que el alcalde y el conselleiro do Medio Rural anunciaron el inicio del proceso de legalización del vino. Algo que la oposición reprocha que ya se había dicho, justamente, hace cuatro años. Veremos quién logra capitalizar los votos de los viticultores.