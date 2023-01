Sin médicos antes de zarpar

Los marineros están obligados a superar un reconocimiento médico para poder enrolarse en un barco y desarrollar su tarea profesional. Hasta hace no mucho disponían de un servicio médico acorde en la Casa do Mar de Vilagarcía para la zona sur de la Ría de Arousa y en Ribeira para la norte. Resulta que ya hace tiempo que en Vilagarcía no hay rastro de los cinco médicos que hubo en su día, por lo que los trabajadores del sector del mar se ven obligados a trasladarse a Pontevedra, donde el servicio está saturado, o buscarse otro lugar homologado con el riesgo de que mientras esperan, el barco zarpe.