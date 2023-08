El mar no perdona las imprudencias

Estremece las entrañas el sonido de un helicóptero, al menos en la Galicia más pegada a la costa. Ayer, durante un buen rato, se escuchó ese preocupante trantrán. Por suerte, la historia tuvo final feliz y los dos tripulantes de una planeadora de los que no se tenía noticias desde el domingo aparecieron resguardados en una roca, sanos y sin apenas heridas. Al parecer, los dos rescatados son vecinos de Ferrol y gentes de mar, por lo que no estamos ante un caso de imprudencia que tantos sustos nos ha proporcionado este verano. El mar no hace distingos ni discrimina al inconsciente del interior del experto.