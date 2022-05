La mala suerte de un juicio en España

Si al final acaba sentada en el banquillo de los acusados, la mala suerte que va a tener Shakira es que su juicio se celebre en España y no en otro lugar más dado al espectáculo. Aquí nos va un buen salseo como a los que más, pero no somos de presentarnos con pancartas delante de la corte correspondiente y corear consignas de apoyo al acusado famoso, en el que se tiene fe ciega. Lo nuestro es más de comentar la jeta del que defrauda a Hacienda y creer siempre lo peor, por más que se demuestre lo contrario. Lo que no quita para que luego vayamos a sus conciertos, que tampoco somos tan mirados.