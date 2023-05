Máis aparcadoiros en Vilagarcía

De todos é sabido que aparcar en Vilagarcía é case unha odisea en determinadas horas do día. A humanización das rúas do centro derivou, como non podía ser doutro xeito, en cortes de tráfico. Para aliviar as retencións puntuais, o Concello habilitou unha serie de aparcadoiros disuasorios que se quedaron insuficientes despois do peche da explanada de Fexdega. Por este motivo, o goberno local acondicionou a Finca Douro para acomodar a pouco máis de medio milleiro de vehículos a escasos cinco minutos do centro. A ver se así hai menos coches dando voltas buscando onde estacionar.