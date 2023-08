Luis Rubiales deja claro su entendimiento

luis Rubiales entiende que empaparse de aplausos de quienes le deben puesto y salario refuerza su tesis. Entiende que tocarse el paquete en un acto público es lícito según lo que se quiera decir con ese toque de testículos. Entiende que pedir o directamente estampar un “piquito” a una jugadora cuya permanencia en la Selección puede depender de él mismo, por el cargo que ocupa, no es una posición de poder. Entiende que él es la víctima (de un “asesinato social”) y que lo importante, “la verdad”, es lo que él sienta, no lo que las demás personas sientan sobre lo que él hace. Entiende que tener hijas, o incluso llevarlas a la asamblea de ayer, es algo que avala el trato que él pueda tener con las mujeres. Entiende que existe un “mal feminismo” y, por tanto, debe de haber uno “bueno”, aunque no dice cuál.