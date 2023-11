La lluvia ahoga a las setas

La asociación A Cantarela de Vilagarcía tiene asumido que la exposición de setas prevista para este año será “decepcionante” y no porque no hayan trabajado lo suficiente en su preparación, sino porque en el monte no las hay. La lluvia afecta más de lo que parece y se las ha llevado todas por delante. De todos modos, conociendo a los promotores, volverán a los montes en busca de lo poco que hay para mostrarlo y continuar con la labor didáctica que llevan realizando desde hace cuarenta años. Y entre todas las recomendaciones una de las más importantes es ir acompañado de alguien con experiencia, no vaya a ser.