La llegada de las nuevas tecnologías también afecta a las personas

Que sí, que está muy bien eso de que vayas paseando por una céntrica calle de la ciudad y a no sé cuántos kilómetros de distancia hay una persona (¿policía?) mirando lo que haces, si fumas, si bebes, si te metes el dedo en la nariz, salvo que dicha persona haya reparado en una tía o un tío bueno y juegue aumentar y alejar el foco de la cámara. No sabemos cómo va la cosa, pero si hay un altercado las cámaras que todo lo graban habrán recogido el puñetazo, el apuñalamiento, etc. El delincuente poca escapatoria tiene, está identificado y pronto acabará esposado ante el juez. ¿Y la víctima?, pues habría preferido no ser objeto de una agresión o tener cerca en esa misma calle a algún policía, no en un centro de cámaras.