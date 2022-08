Llega a su fin el verano más cálido y más caro

se oye el rodar de maletas. Suenan por los pasillos de los edificios de cualquier municipio turístico. Se apuran las risas de piscina. Llega la operación retorno, la vuelta al cole y, este año, el golpazo de realidad. Después de un verano de huida hacia adelante, de disfrutar lo que no se pudo en dos años de restricciones, de viajar sin mirar la tarjeta de crédito, empieza la cuesta de septiembre. Agosto fue el mes con la electricidad más cara. Este verano fue el más cálido desde que hay registros. Lo peor es que sabemos que la realidad es tozuda. Y plusmarquista. No dudamos de que no tardarán en caer estos récords. Y otros. Y eso significará que la cosa sigue igual de mal que cuando nos fuimos. Pero al menos ahora estamos morenos.