Llega el deporte rey de las olas

Poseidón ha hecho las maletas ante la invasión de tablas y pieles de neopreno que se esperan desde este fin de semana en uno de sus paraísos naturales, el arenal de Pantín. El clásico del surf echa a andar y con él la llegada a la zona de amantes de las olas. Hace tres décadas se identificaba con lugares tan idílicos como Hawai o Australia, hoy no hay niño de ciudad o aldea costera que no se suba a lo largo del año en algún momento a la tabla. Además, los surfistas no solo practican deporte sino que muchas han sido sus labores de rescate a bañistas. Merecen un monumento. Ah, en Pantín ya lo tienen.