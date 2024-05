El llamado ‘Comité de expertos’ o no existe o tendrá que ser despedido

Nadie sabe nada o ya no quieren saber, vayan ustedes a saber, sobre el denominado por La Moncloa ‘Comité de expertos’ y que tan famoso se hizo durante la pandemia de coronavirus, que al parecer asesoraba en privado al presidente. Luego se dijo que dicho comité era una coña marinera o que no existía, pero hay que reconocerle a Sánchez que imaginación no le falta. Pero por si las moscas existe, el líder socialista debería replantearse en serio el ponerlo de patitas en la calle porque menuda le han liado al pobre. Vamos, que si el dichoso comité le dijo que se tomará una reflexión, mal vamos. Claro que a lo mejor Pedro Sánchez se reúne solo en una habitación llena de espejos y decide él solito. Lo dicho, vayan ustedes a saber.