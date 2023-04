La llama del arosismo prende de nuevo entre los más jóvenes

Las últimas temporadas del Arosa están generando ilusión entre los aficionados, a pesar de que entre ellas hubo un descenso a Tercera. Este contratiempo no fue un obstáculo para incrementar la masa social que apoya al equipo partido tras partido, tanto en casa como fuera. Pero lo más importante es que el arosismo ya forma parte de la vida cotidiana de los más jóvenes que cada vez se dejan ver más por el estadio de A Lomba. Sin duda tiene mucho que ver el ambiente que se genera en el campo, con una animación como pocas, o ninguna, en toda la categoría y que convierte a la entidad arlequinada en un referente no solo deportivo, sino social. El espectáculo ya no solo se ve en el campo, si no también en las gradas como quedó patente el domingo en el masivo desplazamiento a Vilalba.