Una ley puede salir muy caro

pues hay cabreo generalizado con los políticos. Los autores de aprobar la Ley de Bienestar Animal levantan ampollas, y muchas. Claro que no hay un ser humano en su sano juicio que rechace la mano dura contra aquellos que maltratan a los animalitos, pobres. A esos, ni agua. Ahora bien, poner una ley con el único objetivo de recaudar es un abuso de autoridad y una forma de exprimir a multas al ciudadano. Dejar a un perrito a las puertas de una farmacia, bajo la atenta mirada de su dueña, le salió por 500 euros. ¿A quién se le ocurre semejante aberración? Pues a nuestros políticos de poca monta. Claro que ellos, podemitas y demás, ven ahí una forma de sacar los cuartos. Ahora hay más perros que niños en algunas poblaciones. Los canes no son los sucios. Lo dueños que no recogen sus excrementos, sí. Merecen sanción. Pero una cosa es eso y otra muy distinta multar a lo loco. Huelen más los pises de los humanos que el de los peludiños, pero eso no importa. Tener una mascota hoy con esta nueva ley es un riesgo para la cartera de sus dueños. Qué asco.