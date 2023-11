Levanten la mirada, que llega la Navidad a Vigo

Aprovechen que los descuentos del Black Friday están a la vuelta de la esquina y vayan pensando en comprar gafas de sol y algún remedio para el dolor de cuello. Porque si no fuera poco con los millones y millones de luces led que Abel Caballero contrata cada año para iluminar la Navidad de Vigo, ahora tiene pensado coronar el árbol de Navidad de la ciudad olívica con la estrella más grande “de la historia de la humanidad”. Tengan cuidado también sus majestades de Oriente, no vaya a ser que se confundan y busquen al niño Jesús por el centro de la urbe viguesa, llamados por tal despliegue técnico y navideño. Pero todo sea dicho, hay que reconocerle el mérito al alcalde de Vigo. Si ustedes creían que el periodo navideño ya era, per se, una época en la que el dinero se escapa de los bolsillos como si huyera de algún tipo de ladrón, parece que en Vigo luchan cada año por liderar este afán de dejarse llevar por el espíritu navideño. Ahora que ya estamos preparados para el gran astro vigués, ahora toca empezar a pensar cuál será la próxima idea navideña de Caballero: