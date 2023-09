El legado de María Jiménez

Con toda probabilidad, las jugadoras de la selección sueca que el viernes posaron junto a las españolas tras una pancarta con el hashtag “#SeAcabó” antes de su partido de la Liga de Naciones no saben quién era María Jiménez. Y quizá alguna de las futbolistas nacionales, tampoco. Puede incluso que en realidad la elección del lema tenga más de coincidencia que de intención, pero vamos a creer que cuando piensan en ese “se acabó”, en su cabeza suena la voz de la cantante. Rotunda y determinada. En el año 78, cuando hablar de feminismo y plantarse ante los malos tratos era todo un ejemplo de valentía. Solo seguir ese legado merece no desviarse de esta lucha. Que es legítima y necesaria. Y que en el mundo del deporte femenino debería traducirse en respeto y derechos. Las jugadoras de la selección, algunas incluso sin buscarlo, abanderan un movimiento y de ellas depende a partir de ahora que siga adelante de la mejor manera. ‘Se acabó’ no es solo un éxito musical.