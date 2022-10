Ovación en pie mientras asentimos firmemente con la cabeza. “Más lectura y menos política”. Gracias, Luz Gabás, por defender a los que abren un libro por el mero hecho de disfrutar de la literatura, sin buscar posicionamientos ideológicos ni mensajes incendiarios y por tender la mano a los que escriben historias sin utilizarlas como arma de reivindicación y decirles que no están solos. Bastante crispación tenemos a nuestro alrededor como para contagiarnos de esa constante politización que hacen algunos de cada momento de su vida. Qué agotador que cada frase y cada gesto tengan que responder a los preceptos de ese encasillamiento donde cada uno se coloca, no se sabe si para definirse o para no desentonar. Con otros que, probablemente, tampoco saben por qué a estas alturas siguen siendo un panfleto humano. Vamos a unirnos a la filosofía de la ganadora del último premio Planeta, que además de magnífica escritora fue alcaldesa de la localidad oscense de Benasque y sabe de lo que habla. Vamos, como dice ella, a intentar no perder la amabilidad. Que esa sí que es una causa que podemos defender.