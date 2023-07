Una lanza rota por los socorristas

Perdemos ya la cuenta de la batería de sustos contabilizados en lo poco que va de verano en las costas gallegas y, en concreto, en las de Ferrolterra. Por fortuna, hasta la fecha todos han tenido final feliz y sus protagonistas lo cuentan. Pero no podemos fiar esta cuestión a la suerte. No puede ser que haya municipios que renuncian a contratar socorristas por cuestiones económicas. No puede ser que los profesionales escojan una u otra playa en función de quien paga mejor. No puede ser que no tengan autoridad y los tomen por el pito del sereno. Igual alguna administración debe actuar.