Julio Abalde deja un importante legado en la UDC

La Universidad de A Coruña cuenta con nuevo rector. Ricardo Cao recoge el testigo de Julio Abalde, que deja tras de sí una extraordinaria trayectoria al frente de la comunidad universitaria, que en los últimos años dio un salto de calidad muy importante y que la hace muy atractiva para atraer estudiantes no solamente de su ámbito sino también del nacional e internacional. La Ciudad de las TIC es una prueba real y palpable de que el ya ex rector apostó por el futuro, pero también hay que destacar el enorme trabajo del equipo del que se rodeó para conseguir implicar a las instituciones y empresas privadas, que han generado que la antigua Fábrica de Armas sea y será un referente para el sector de las nuevas tecnologías y que, se quiera o no, animó que la ciudad de A Coruña, apoyada por las administraciones locales, provinciales y autonómicas, se convierta en breve en la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial y que en pocos meses se convertirá en una realidad. Julio Abalde tuvo que ver mucho en esa realidad.