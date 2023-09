Jugando por las bandas hasta salirse del campo

Están convencidos de que las urnas les han dado la razón para seguir gobernando aunque no hayan ganado las elecciones. Se olvidan de que se presentaron a las elecciones asegurando que la amnistía no cabía en la Constitución y que en su programa electoral no figura nada de lo que ahora parece que pretenden hacer. El problema de Pedro Sánchez es que ha terminado siendo el ejecutor del programa de Pablo Iglesias, que pasa por denostar y acabar con todo lo que se creó a partir de la Transición y de la aprobación de la Constitución. Sí, Pedro Sánchez tendría una oportunidad de oro de dar una lección de moralidad política renunciando a una investidura por la que debe de pagar un precio anticonstitucional. Quizá, al igual que Ulises, debería taparse los oídos y atarse al mástil de la dignidad para no escuchar los cantos de las sirenas que le empujan hacia las rocas en las que puede naufragar no solo él mismo, también el barco cuyo timón lleva en la mano y en el que vamos el resto de los ciudadanos. Esto sería todo un detalle por su parte, pero no está en ello de momento.