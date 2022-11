Jo, qué rabia más grande

Créannos que nos da mucho coraje tener que felicitar a alguien, porque disfrutamos inmensamente más metiéndonos con el prójimo -sea del lado que sea-, pero cuando hay que hacerlo, se hace y punto, por mucho que nos duela. Y en esta ocasión vamos a felicitar a la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, porque su Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal es es-tu-pen-dé-rri-mo. No sabemos cómo será en otras comunidades, pero aquí no nos pueden dar más facilidades, la verdad, es lo más cómodo del mundo. Te mandan a casa un práctico kit, lo haces cuando quieres y lo dejas en tu centro de salud cuando te venga bien. ¿Se puede pedir... menos? Nosotros creemos que no y los que no lo hagan será porque no les dé la gana. Después, que vayan a reclamar al maestro armero y que se quejen de lo malísimo que es todo aquí. Pues no, señores y señoras, en muchas cosas incluso damos ejemplo y hasta nos podemos chulear.