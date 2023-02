El ISM ya tiene médico

Las quejas del sector del mar no han caído en saco roto. Pocas semanas después de que trascendiese que el ISM de Vilagarcía no tenía médico y que los marineros tenían que desplazarse hasta Pontevedra o Vigo para hacerse los reconocimientos obligatorios, el centro ya cuenta con galeno. Era una necesidad dados los inconvenientes que esta situación acarreaba a los profesionales, ya que sin el certificado no se pueden enrolar en ningún barco. El doctor llega el día en el que la Xunta incentiva al personal sanitario para cubrir las bajas en los PAC y en vísperas de una manifestación en defensa de la sanidad pública.