Los inversores extranjeros no se fían de los pertes

El Gobierno ha destinado el 10% del total de los fondos europeos al Perte Chip y el equipo económico de Sánchez lleva nueve meses cerrando reuniones con los gigantes tecnológicos de este sector, Samsung, Intel, Micron, Cisco, que no están dando el resultado esperado por Presidencia para instalar una fábrica de microchips en España. Hasta el punto de que Moncloa ha recibido la negativa de varios inversores en las últimas semanas, además de Samsung, a instalar el centro de semiconductores en España. La mayoría ha comunicado que prefieren apostar por Alemania. Se cita por ejemplo a Intel. El gigante del sector ha elegido Alemania como el lugar donde levantar su gran centro integrado de chips por 17.000 millones de euros y a Francia como el territorio donde desarrollar su hub de diseño de semiconductores. Hace unas semanas también se conoció que el gigante taiwanés TSMC va a apostar fuerte por Alemania con la creación de una gran fábrica de chips. Lo de siempre, si no son paseos marítimos y aeropuertos no se sabe dónde invertir fondos europeos, toda vez que las aceras están hechas.