Invasión encubierta

¿CUMBRE? ¿Qué cumbre ni que farrapos de gaita? Pueden llamarle como quieran, pero lo que han hecho los americanos es invadirnos. Pero ¿han visto que cacho pedazo de blindado nos han metido en el país? ¡Que tiene de todo él solito para ganar una guerra mundial! Y encima no hay quien le haga un arañazo. A saber: anti ataques químicos, anti granadas antitanque, anti bombas lapa, anti misiles… Ah, y anti pinchazos, que todo cuenta. ¡Y 20 cm de blindaje, que no los tiene ni la medianera de mi casa! Y por si todo esto fuera poco para tomarnos el país al asalto, viene acompañado por otros 50 vehículos más; ahí es nada. Yo espero que también tenga seguro a todo riesgo, porque esas 9 toneladas que pesa van a dejar unas roderas tan gordas en la capital del reino que, cuando llueva, van a parecer afluentes del Manzanares.

Solo le pido a dios… ¡que no conduzca Biden, por favor! FOTO: Las fuerzas de seguridad del estado vigilan la ciudad de madrid | aec