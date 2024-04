El que intenta reconducir el mensaje a un par de días de las elecciones

Por lo visto, el arrepentimiento se ha apoderado del candidato de EH Bildu a lehendakari y ha pedido perdón por haber podido herir la sensibilidad de las víctimas al no reconocer a ETA como banda terrorista. Era ahora o nunca, con las elecciones a punto de celebrarse y quizá no tanta confianza en las encuestas como podría parecer. Efectivamente, dudamos de la sinceridad del discurso. Nosotros, el común de los que han conocido la noticia y hasta los militantes abertzales. Hay que reconocerle a Otxandiano, eso sí, que se mantiene firme en el papel de pacificador; no se le descompone el gesto cuando define a su formación como “agente de la reconciliación”. Tiene su mérito.