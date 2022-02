Incertidumbre hasta el último momento

muy mal le tiene que sentar al Gobierno que Ciudadanos (supuestamente la derecha) apoye su reforma laboral. Tanto es así que hasta el último momento de la votación de hoy, Sánchez y los socialistas por un lado, y Yolanda Díaz y los podemitas por el otro, siguen intentando que ERC y el PNV respalde con sus votos la reforma de la reforma laboral. Al presidente no se le ocurrió nada mejor que recordar a los que hasta ahora eran sus socios, ya veremos a partir de mañana, lo que sucedió en Portugal, donde los díscolos fueron castigados con dureza por los votantes. Por su parte, los podemitas sacan la artillería de En Común y le recuerdan a ERC que ellos les aprobaron los presupuestos y que eso puede cambiar si no se muestran a favor de la ley. Hasta el último momento no sabremos si, al final, unos y otros dan su brazo a torcer o si, por el contrario, eso que llamaron coalición Frankenstein da sus últimas bocanadas. FOTO: Pedro Sánchez busca más apoyos | aec