La importancia de la ayuda

hay que alegrarse de la importancia que tiene que la ayuda humanitaria entre en Gaza. Hay organismos internacionales que pueden garantizar que esa ayuda llegue a la población y no a los grupos terroristas que se aprovechan de ella para sus fines, por eso no es solo dejar que pasen los camiones sino que se debe vigilar que el destino de esos alimentos llegue a la gente necesitada de verdad. El drama para el pueblo no cesa. Ya sabe que dos mujeres estadounidenses fueron liberadas por el grupo de Hamás, después de que Estados Unidos hubiera negociado con el gobierno de Catar, que como se sabe da cobijo a los líderes terroristas. En una palabra, que los americanos les pusieron las pilas a los ricos catarís o tendrían que atenerse a las consecuencias si mantienen ese apoyo. Israel está condenada a pelear para subsistir, ya que está rodeada por todos los lados de ‘amigos’. Así que si en Naciones Unidas no se arregla este conflicto siempre tendremos desgracias en las noticias de esta zona del mundo.