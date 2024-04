Hubo españoles que no se enteraron de la ‘baja voluntaria’ del presidente

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PSOE casi diez puntos por encima del PP tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de abrir un periodo de reflexión para decidir sobre su futuro, con una estimación de voto del 38,6% de los socialistas y 29,2% para los ‘populares’. Tezanos no perdió el tiempo también para hacer una encuesta flash sobre la reflexión del presidente del Gobierno y las cuentas que ‘cocina’ le salen a favor. Claro que en esas entrevistas ‘de urgencia’, hay un porcentaje del 16% de españoles que no se enteraron de que Sánchez dejó descansar el Falcon cinco días. Ya es difícil no enterarse de las ocurrencias de nuestros políticos.