Hermanos internacionales

Hablar de Vila do Conde es recordar el hermanamiento que esta localidad tiene con la ciudad de Ferrol. No se trata simplemente de un acuerdo firmado en un momento dado y que ha quedado en el olvido. La relación entre ambas ciudades, igual que sucede con Mondoñedo y Lugo, es muy intensa y se fortalece cada año que pasa. En este caso, además, la música del Real Coro Toxos e Froles y la del Rancho da Praça hacen más intensa esta unión. No es solo una amistad, ya que, como dijo el alcalde en su visita ayer a Portugal, las comunicaciones a través del Eixo Atlántico deben ser una apuesta común de estos hermanos.