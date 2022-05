Heredeiros, cornos e Tanxugueiras

Dicía o portavoz do PP de Catoira esta fin de semana, sen dicir cales, que acordara coa Xunta dous grandes concertos para a internacional Romería Vikinga. Razón non lle faltaba, porque acábase de confirmar a presenza dos Heredeiros da Crus e de Tanxugueiras, que van facer o agosto este verán por toda Galicia, con permiso ou a pesar de Chanel. Que voltas, musicais e políticas, que da a vida. Quen lle ía dicir ás Tanxugueiras que non ir a Eurovisión lles ía vir tan ben. E quen lle ía dicir a Catoira deste estraño mandato, que comezou cun alcalde do BNG, seguiu o do PSOE pero é o edil do PP o que aparece sempre na foto. FOTO: tonhito de poi, co acostumado casco | cedida