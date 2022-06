Hay siniestros anónimos

los políticos están al quite para hacerse notar a la más mínima. El accidente del escenario del Son do Camiño ha motivado que algunos representantes públicos se apurasen para pedir explicaciones o para mostrar su pesar por el siniestro. Hay que lamentar heridos, eso sí, pero es de pensar que no están tan motivados cuando hay otros siniestros menos mediáticos que se saldan con más víctimas. Solo cuando la estadística lo pide,se lanzan a las redes a dar a conocer su “honda preocupación”. No todos los accidentados parecen igual para que sus señorías se molesten en teclear desde su móvil. Foto: monte do gozo | efe