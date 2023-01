Harry da el perfil de entrevistado en ‘Sálvame’

Vale que la casa real británica hace tiempo que no es lo que era. Mucho rancio abolengo y mucha flema inglesa, pero entre escándalos y salidas de tono llevan décadas perdiendo puntos de imagen a manos llenas. Y no parece que vayan a ser las nuevas generaciones las que solucionen esta cuestión y le devuelvan a los Windsor la elegancia de antaño. Al menos, no lo hará Harry, convertido en carne de reality y que empezó confesándose con Oprah, que dentro del mundo de la frivolité tiene caché, pero está a un paso de aparecer una tarde en ‘Sálvame’ a comparar anécdotas sobre familias disfuncionales con Belén Esteban. Asegura el pequeño de los hermanos que el heredero al trono británico, Guillermo, le ha agredido físicamente. Fue, al parecer, durante una discusión por Meghan. Claro que también ha contado que mató a 25 talibanes cuando sirvió en Afganistán. Lo mismo hay que coger con pinzas lo que dice.