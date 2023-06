Lo que haga falta por tener fiestas

Que verano y fiestas van de la mano es algo obvio que incluso antes de que la estación estival hiciera acto de presencia quedaba ya de manifiesto con el inicio de verbenas, festivales y demás. Las grandes ciudades se afanan por traer a los grupos y cantantes más en boga y los pueblos duplican o triplican población en días de fiesta como ocurre, en la comarca, con As Somozas. Incluso las parroquias o lugares no quieren quedarse fuera de esta posibilidad de montar una fiesta y optan por financiación de lo más variopinta. En A Faeira, As Pontes, sortearán hasta 1.000 coches para recaudar fondos. ¡Qué la fiesta continúe!