Habrá seguridad para dar y tomar en A Coruña

¿Cuánto hace que no ven a la Policía, Nacional o Local, patrullar a pie en A Coruña? No me refiero ya en los barrios más populares de la ciudad, que ahí ni los más viejos del lugar se acuerdan de semejante acontecimiento. Algunos, los de más edad, todavía guardan en su memoria ver a una pareja policial gastando suela por las calles y hasta les podías preguntar por algún comercio o dirección si no eras del lugar. Ahora para hablar con un policía tienes que pillarlos con su patrulla en un semáforo esperando a que el disco se ponga en verde o hablando con la sala de emergencias por teléfono, si no es por una urgencia te despachan en un abrir y cerrar de ojos. Bueno también puedes verlos haciendo fotitos a nuestros coches con esos radares tan maravillosos que lucen camuflados. Pero ahora llegará en breve la cumbre hispano-alemana, con el hombre del momento, Pedro Sánchez, y su colega germano, así que el centro quedará blindado a cal y canto. Si tenemos suerte, puede que hasta veamos policías a caballo y helicópteros sobrevolando el cielo. Serán dos días, pero seguros.