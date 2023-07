Gobernando a base de encuestas

Estamos muy controlados. Puede que sea porque los ciudadanos somos muy previsibles. Cada día, con las nuevas tecnologías, saben lo que andamos, los hábitos de consumo e incluso en qué más gastamos el poco dinero del que disponemos. Vamos, que somos un libro abierto para todo el mundo: Gobierno, bancos, grandes industrias, etc. Basta con consultar cuánto cuesta en Google una característica de un ordenador, por poner un ejemplo, y luego la publicidad que te llega son todo tipo de ordenadores nuevos y de segunda mano. Pues en política pasa lo mismo, dicen los que más saben de estas cosas (no incluyo a Pedro Sánchez), que saben cuál es nuestra intención de voto por las noticias que leemos o consultamos. Vamos, que no hay secretos. Como tampoco los hay para el presidente del Gobierno, que dice que las unas encuestas fiables son las de su amigo Tezanos (CIS), que es el que siempre le maquilla los resultados. Que las privadas son papel mojado. Vamos, que ya sabe él que le van a votar en masa. En fin.