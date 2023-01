Un geodestino que nace con polémica y acaba ante la justicia

La Mancomunidade do Salnés ya formalizó el recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Xunta de aprobar el geodestino turístico Mar de Santiago porque en él se incluye a Vilanova. Argumentan que solo puede estar en el geodestino propio de la comarca y, por tanto, el de Mar de Santiago, que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos, incumple los requisitos exigidos para ello. O Salnés, que figura como geodestino, está conformada por nueve municipios, de los cuales uno, Vilanova, ha preferido conformar otro junto a Catoira, Valga y Pontecesures. Serán los tribunales los que indiquen si tiene o no razón de ser que la localidad vilanovesa se sitúe en otra zona, aunque bañada por la Ría de Arousa, pero es una pena que estas cosas acaben en la justicia y no en el pacto dialogado.