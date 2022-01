Gente que no sabe relajar la tensión

Parecía que con esto de que han decidido mandarse cartas en lugar de misiles, la tensión por los movimientos de Rusia en Ucrania se iba a rebajar. Pero si en las misivas rusos, estadounidenses y OTAN hablan de que no se van a mover ni un ápice en sus posiciones –ideológicas y físicas–, es difícil que se llegue a un acuerdo. Así que ahí siguen las tropas de unos y otros, como piezas del Risk esperando a que los países tiren los dados. Cuanto más dicen que quieren evitar una guerra, más claro parece que no vamos a tardar en salir a la calle a decir que no queremos meternos en ella.