Generar un entorno más deseable

El Depor de nuestros amores nos sigue haciendo sufrir, y de lo lindo. Unos días nos ilumina, aunque pierda, como el día de la Copa del Rey, y otros, como el domingo, nos echa por encima un jarro de agua fría. Nos devuelve a la realidad. Pero no hay remedio. La propiedad parece desconcertada, porque más limpieza en el club no se puede hacer ni promover. Todo prácticamente es nuevo, aunque nada funciona. No sabemos si en Abegondo hay algo nuevo o todo sigue igual. Algo no funciona. Es lo único claro que se tiene. La entidad blanquiazul sigue vendiendo pasado, una camiseta, una fecha inolvidable, un exentrenador histórico... Todo eso funciona y nadie lo va a discutir, pero lo cierto es que a nivel competición ya hay una preocupación considerable, tanto que el Consejo de Administración está trabajando en buscarle sustituto en el banquillo al primer equipo. Se dice que están ‘peinando’ el mercado y también se habló con algo exjugador emblemático. Difícil buscar una solución, pero habrá que preguntarse si el entorno que genera el club es el deseable.