La fuerza de la costumbre

Si para coger el coche en A Coruña ya hay que armarse de paciencia, circular durante el mes de diciembre es hacer un master en autocontrol. A los que deciden que ir a los recados navideños en vehículo particular es una gran idea solo podemos sugerirles dos palabras: autobús urbano. Al resto, los que no tienen más remedio que ponerse al volante, la recomendación se la hace el concejal de Movilidad, que a lo mejor tiene futuro en el mundo del marketing. “Si estas en Modesta Goicouría y quieres salir de la ciudad por Alfonso Molina el camino más rápido es Juana de Vega, ni Juan Flórez ni Padre Feijoo”, reza su tuit. Hasta una señal luminosa ha colocado el Ayuntamiento, en un intento por descongestionar el tráfico de la plaza de Pontevedra. Pero el ser humano es animal de costumbres y los gobiernos municipales deberían saber que los cambios, incluso en el caso de que sean para mejor, no le gustan. Aunque algo nos dice que van a insistir.